Восемь специалистов библиотечной сферы получат дипломы псковского колледжа искусств

18:24, 13 февраля 2017, ПАИ

Первый выпуск студентов специальности «Библиотековедение», обучающихся по сетевой форме реализации образовательных программ, состоится в феврале в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Как рассказала заведующая заочным обучением Наталья Федотова, набор на специальность «Библиотековедение» - это совместная инициатива колледжа искусств и областной универсальной научной библиотеки. «Такая форма обучения позволяет повысить качество образования, расширить доступ обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставляя студентам возможность углублённого изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, совершенствование профессиональных компетенций за счёт изучения и освоения опыта ведущих специалистов Псковской областной универсальной научной библиотеки, которые используют в обучении информационные, учебно-технические, учебно-методические ресурсы библиотеки», - отметила она.

В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании должны получить восемь выпускников. Все они уже являются сотрудниками библиотек Пскова и Дедовичей, Опочки, Дновского района, Псковского района и Великих Лук.

Государственную квалификационную комиссию, которая будет оценивать профессиональные компетенции выпускников 17 февраля, возглавит директор областной библиотеки Вера Павлова.