В Минздраве призвали ужесточить ответственность пьяных водителей

18:25, 13 февраля 2017, ПАИ

Необходимы изменения в так называемые «пьяные» статьи в виде ужесточения ответственности за вождение в нетрезвом виде, вплоть до изъятия транспортного средства. Об этом сказала на «круглом столе» в Государственной Думе РФ директор департамента экстренной помощи Минздрава РФ Оксана Гусева, передает ТАСС.

«За 2016 год мы получили ранеными 23 тыс. человек. Это опять же бремя на здравоохранение. А погибли около 5 тыс. человек. Это молодые, трудоспособные люди, которые могли бы внести свой значимый вклад в развитие страны», - сказала Оксана Гусева.

По ее словам, Минздрав совместно с МВД и Минфином разработал «поправки в соответствующий законопроект, предложенный депутатами, о внесении изменений в так называемые «пьяные» статьи, введение обязательности обследования врачом психиатром-наркологом тех водителей, у которых при медосвидетельствовании выявлено употребление психоактивных веществ».

«К сожалению, с мая на данный момент он находится в Государственной думе, он не двигается. Несмотря на то, что он нам нужен, прежде всего, врачам, потому что мы именно этим инструментом сможем изъять из дорожного движения еще не больных людей, но уже злоупотребляющих и со сниженной критикой - тех, кто может сесть пьяными за руль», - сказала Гусева.

Она также отметила, что параллельно с Минздравом МВД «вносит этим же законопроектом изменения, предусматривающие и изъятие транспортного средства».

Кроме того, по словам Гусевой, пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его в состоянии опьянения, «обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при поведении его медицинского освидетельствования».