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Экономика

Сделки по приватизации госимущества будут проходить онлайн

Все процедуры закупок и виды торгов с государственным участием должны стать частью контрактной системы и проводиться на электронной площадке, считает Минэкономразвития.

Соответствующие поправки к закону о контрактной системе закупок размещены на портале нормативно-правовых актов.

Поправки были разработаны по поручению Правительства, подтвердили «Газете.Ru» в Минэкономразвития и аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«Правительством было определено, что торги должны стать частью контрактной системы. Этим обусловлено наше предложение использовать для обеспечения торгов единую информационную систему в сфере закупок и электронные площадки, которые в настоящее время обеспечивают госзакупки», — сообщили в пресс-службе МЭР.

Согласно предложению ведомства, вся информация о торгах должна размещаться на портале единой информационной системы госзакупок zakupki.gov.ru с целью унификации процедур торгов. Действие закона распространится, в том числе, на торги по приватизации государственного и муниципального имущества.

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