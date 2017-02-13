Сделки по приватизации госимущества будут проходить онлайн

10:18, 14 февраля 2017, ПАИ

Все процедуры закупок и виды торгов с государственным участием должны стать частью контрактной системы и проводиться на электронной площадке, считает Минэкономразвития.

Соответствующие поправки к закону о контрактной системе закупок размещены на портале нормативно-правовых актов.

Поправки были разработаны по поручению Правительства, подтвердили «Газете.Ru» в Минэкономразвития и аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«Правительством было определено, что торги должны стать частью контрактной системы. Этим обусловлено наше предложение использовать для обеспечения торгов единую информационную систему в сфере закупок и электронные площадки, которые в настоящее время обеспечивают госзакупки», — сообщили в пресс-службе МЭР.

Согласно предложению ведомства, вся информация о торгах должна размещаться на портале единой информационной системы госзакупок zakupki.gov.ru с целью унификации процедур торгов. Действие закона распространится, в том числе, на торги по приватизации государственного и муниципального имущества.