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Общество

Кинологи УФСИН России по Псковской области провели для школьников показательное занятие с собаками

Очередной необычный урок для учеников младших классов средней школы поселка Середка провели сотрудники-кинологи ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, гости не только рассказали ребятам о профессии кинолога, служебных собаках, способах и методах их дрессировки, но и сами четвероногие по кличке Ланда и Гильза порадовали детей показательными выступлениями.

«Мы стараемся ежеквартально посещать данную школу и показывать детишкам то, что умеют наши собаки. Сотрудничаем так уже несколько лет. И каждый раз встречаем такой восторг у детей, они всегда задают много вопросов и очень радуются нашему приходу», - рассказывает старший инструктор-кинолог ИК-4 Наталья Певцова.

В этот раз праздник для детей устроили специалисты-кинологи исправительной колонии № 4 Наталья Певцова и Константин Федоров. А зрителями и участниками стали учащиеся начальных классов. Гости не только рассказали ученикам об особенностях кинологической работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но и ппоказали навыки дрессировки служебной собаки.

Помимо общего курса дрессировки, кинологи продемонстрировали ученикам работу по выборке человека и вещи и поиск имитатора наркотического вещества. Кроме того, специалисты ответили на многочисленные вопросы детей и разрешили сфотографироваться со служебными собаками.

Стоит добавить, подобные мероприятия для сотрудников кинологической службы стали уже традиционными.

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