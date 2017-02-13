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Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе

Занимавшаяся подготовкой «Евровидения-2017» на Украине команда объявила о своем уходе из-за несогласия с политикой нового руководства оргкомитета конкурса, сообщает украинский портал «Страна».

Как указывается в сообщении команды конкурса, в декабре 2016 года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя.

«Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована», — сообщается в письме.

По словам членов команды, они неоднократно письменно и устно сообщали о своих претензиях руководство госкомтелерадио Украины, представителям кабмина.

«Известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к «Евровидению» не видит больше возможности продолжать работу над конкурсом на предложенных нам условиях», — резюмируется сообщение.

Ранее сообщалось, что на Украине отложили продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение».

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