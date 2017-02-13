В посёлке Палкино прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

19:55, 13 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 13 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе поселка Палкино провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. В проведении рейда принял участие участковый уполномоченный полиции ОП по Палкинскому району МО МВД Печорский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано семь человек, распространено более 15 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.