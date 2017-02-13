0
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
17:33
26 февраля в центре Пскова ограничат движение
17:11
Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
13:58
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
11:41
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
10:18
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
15:21
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В посёлке Палкино прошёл профилактический рейд по пожарной безопасности

Сегодня, 13 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области в жилом секторе поселка Палкино провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. В проведении рейда принял участие участковый уполномоченный полиции ОП по Палкинскому району МО МВД Печорский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано семь человек, распространено более 15 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
26 февраля в центре Пскова ограничат движение
13 февраля 2017
26 февраля в центре Пскова ограничат движение
Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
13 февраля 2017
Александр Кузнецов: Поиск места под строительство новой школы в Великих Луках продолжается
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
13 февраля 2017
Роструд напомнил о дополнительных выходных на следующей неделе
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
13 февраля 2017
«Авентин - Псков» подготовил новую подборку самых интересных предложений о продаже квартир
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
13 февраля 2017
Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Турфирмы Петербурга заинтересовались мультфильмом «Псковские сокровища. Своё» (ВИДЕО) 1
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах
12 февраля 2017
В Пскове действует новая система оплаты проезда в городских автобусах 3

Идет загрузка...