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Общество

Чиновников предложили штрафовать за отказ взаимодействовать со СМИ

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу РФ законопроект, устанавливающий повышенную административную ответственность и штраф в размере от 25 тысяч до 30 тысяч рублей для чиновников, препятствующих предоставлению сведений средствам массовой информации. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента, пишет Лента.ру.

Авторы полагают, что в случае отказа или несвоевременного либо неполного предоставления данных СМИ, значительное число граждан страны «может недополучить актуальную, общественно значимую информацию». В пояснительной записке значится, что причиной для отказа может быть только содержание в запрашиваемой информации государственной, коммерческой или иной специально охраняемой законом тайны.

«Отсрочка по предоставлению данных не может превышать семидневный срок, а уведомление об отказе или отсрочке предоставления информации должно быть вручено представителю СМИ не позже трехдневного срока после получения запроса», — говорится в документе.

Депутаты отмечают, что на практике нередки случаи отказа в предоставлении данных без каких-либо обоснований или же затягивание сроков, «существенно превышающие 30 дней, либо под видом информации представляется «отписка».

В настоящее время статьей 5.39 КоАП РФ устанавливается общая ответственность за непредоставление запрашиваемых сведений для должностных лиц в виде штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.

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