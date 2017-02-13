На Тайване в ДТП с туристическим автобусом погибли 28 человек

20:08, 13 февраля 2017, ПАИ

На Тайване в автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли не менее 28 человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, автобус перевернулся через ограждение у края дороги.

Отмечается, что в момент трагедии в автобусе находились 42 пассажира, а также водитель и гид. 28 человек получили смертельные раны, еще 16 раненых были доставлены в близлежащие больницы.

По данным СМИ, большинство пассажиров — люди преклонного возраста, они возвращались из города Тайчжун.

На месте происшествия продолжают работать спасатели.