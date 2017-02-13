На Тайване в ДТП с туристическим автобусом погибли 28 человек
На Тайване в автомобильной аварии с участием туристического автобуса погибли не менее 28 человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, автобус перевернулся через ограждение у края дороги.
Отмечается, что в момент трагедии в автобусе находились 42 пассажира, а также водитель и гид. 28 человек получили смертельные раны, еще 16 раненых были доставлены в близлежащие больницы.
По данным СМИ, большинство пассажиров — люди преклонного возраста, они возвращались из города Тайчжун.
На месте происшествия продолжают работать спасатели.