Выдача новых кредитов в России в 2016 году увеличилась почти на треть

09:28, 14 февраля 2017, ПАИ

Общий объем новых кредитов, выданных банками в 2016 году, вырос на 28% и составил более 3,25 триллиона рублей, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Число кредитов за прошлый год достигло 25,83 миллиона, что на 14% больше, чем годом ранее. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 тысяч рублей до 102 тысяч рублей. Всего россияне взяли у банков 17,09 миллиона кредитов наличными, что на 18% больше, чем в позапрошлом году.

Средний размер ипотечного кредита вырос с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона рублей. При этом число ипотечных займов выросло на 16% и составило 575,04 тысячи. В денежном выражении ипотечное кредитование выросло на 19% — до 945,89 миллиарда рублей.

На покупку автомобилей граждане заняли 195,08 миллиарда рублей — на четверть больше, чем в 2015 году. Всего взято 267,42 тысячи новых автокредитов, то есть на 10% больше, чем в 2015-м. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 тысяч до 729 тысяч рублей.

Количество новых кредитных карт выросло на пять процентов — до 7,59 миллиона карт, объемы одобренных лимитов выросли на 44 процента — до 335,37 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился с 32 тысяч рублей до 44 тысяч рублей.

Больше всего люди брали банковские кредиты в декабре. Однако, как отмечают в ОКБ, традиционный «сезонный» всплеск оказался ниже, чем ожидалось. «Если в декабре 2015 года количество новых кредитов выросло на 28 процентов по сравнению с ноябрем, то в 2016 году рост за аналогичный период составил только 15 процентов. Скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года», — пояснил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.

По данным мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованным в январе, в 2016 году 70 процентов россиян не имели каких-либо задолженностей.