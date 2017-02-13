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Общество

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов принял участие в соревнованиях по волейболу, прошедших в Идрицкой средней школе. Муниципальное образование «Идрица» входит в состав 21 округа, по которому избран депутат. Об этом Псковскому агентстсву информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За победу боролось шесть команд: юноши и девушки, женская и мужская команды учителей и родителей, команда пограничников КПП «Бурачки».

Андрей Козлов принимал участие в дружеском матче в составе команды «учителей-родителей», ставшей первой по итогам соревнований. Второе место заняла команда юношей, третье – команда пограничников КПП «Бурачки».

«Участие в спортивных соревнованиях – прекрасный формат неформального живого общения. Идрица только с этого созыва входит в состав моего округа, но мы уже успели подружиться с жителями посёлка, - рассказал об участии в волейбольном матче Андрей Козлов. - В юности я занимался многими видами спорта, наверное, поэтому меня часто приглашают выступать за команды «ветеранов». Это жест доброй воли, одновременно приятное и полезное мероприятие. Ни один приём граждан не сравнится с игрой в команде. Люди иначе раскрываются. И должен сказать, после таких встреч отношения становятся более доверительными, выясняются проблемы округа совсем другого порядка. Я рад, что могу так общаться со своими избирателями».

Андрей Козлов также напомнил, что Идрицкая средняя общеобразовательная школа единственная в Псковской области входит в топ двухсот лучших сельских школ страны, обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся. «Это сказывается во всём: и в организации учебного процесса, и в создании особого микроклимата. Здесь приятно бывать. Очень рад возможности личным примером показать школьникам, что их родители, а я выступал в команде отцов, находятся в хорошей спортивной форме. Мы не уронили честь нашего поколения!» - добавил депутат.

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