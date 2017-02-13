Премьер Эстонии открыл в Facebook свою страничку на русском языке

20:41, 13 февраля 2017, ПАИ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас открыл в социальной сети Фейсбук свою официальную страничку на русском языке. Об этом сообщает BaltNews.ee.

«Я хочу, чтобы те, кто говорит в нашей стране по-русски, получили новую информацию о моих делах на посту главы правительства на родном языке», — заявил Ратас в видеообращении к читателям своей страницы.

Ратас состоит в Центристской партии и возглавляет эстонский кабмин с 23 ноября 2016 года. Он стал первым в Эстонии премьером, чей аккаунт в соцсетях имеет русскоязычную версию.

Результаты исследования «Мониторинг интеграции эстонского общества», проведенного в 2015 году по заказу Министерства культуры Эстонской Республики, показали, что 80% представителей титульной национальности достаточно хорошо понимают русскую устную речь, 70% могут читать и общаться на русском языке, а еще 50% респондентов заявили о своем умении и писать по-русски. Только 4% эстонцев признались в своем полном незнании и непонимании русского языка.

Таким образом, учитывая, что в Эстонии проживает около 40% русскоязычного населения, можно говорить о том, что русский язык в республике является самым распространенным языком, обгоняя по этому показателю даже государственный эстонский.