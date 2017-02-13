Француз решил отсудить у Uber 48 миллионов долларов из-за распавшегося брака

20:54, 13 февраля 2017, ПАИ

Житель юга Франции подал в суд на компанию Uber после того, как из-за некорректной работы приложения его супруга узнала об измене. Мужчина потребовал от фирмы 48 миллионов долларов, сообщает BBC News.

Француз, имя которого не сообщается, вызвал такси с iPhone жены. Несмотря на то, что он вышел из своего аккаунта на ее смартфоне, женщине продолжили приходить уведомления о поездках мужа. В результате, из-за полученной информации пара развелась.

«Мой клиент стал жертвой ошибки в приложении», — сказал адвокат француза Давид-Андре Дармон (David-André Damon). Представители Uber отказались комментировать случившее, но указали, что защита персональных данных клиентов является приоритетом компании.

Газета Le Figaro выяснила, что подобная ошибка происходит при использовании приложения для iPhone.

Uber — международная компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей. Ее услуги предоставляются более чем в 530 городах в почти 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).