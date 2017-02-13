Общественная палата предложила ввести минимальную цену на сигареты в 62-65 рублей
Эксперты Общественной палаты подготовили отзыв на антитабачную концепцию Минздрава. Согласно их мнению, пачка не должна стоить дешевле 62-65 руб., на нее необходимо установить минимальную цену, по аналогии с бутылкой водки. Копия отзыва есть у РБК. Также автор инициативы предложил повышать цену на сигареты в зависимости от инфляции.
Напомним, концепция предполагает кратное увеличение акцизов, расширение перечня свободных от курения мест и введение обезличенной пачки сигарет.