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Общество

Общественная палата предложила ввести минимальную цену на сигареты в 62-65 рублей

Эксперты Общественной палаты подготовили отзыв на антитабачную концепцию Минздрава. Согласно их мнению, пачка не должна стоить дешевле 62-65 руб., на нее необходимо установить минимальную цену, по аналогии с бутылкой водки. Копия отзыва есть у РБК. Также автор инициативы предложил повышать цену на сигареты в зависимости от инфляции.

Напомним, концепция предполагает кратное увеличение акцизов, расширение перечня свободных от курения мест и введение обезличенной пачки сигарет.

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