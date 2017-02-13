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Страна и мир

Археологи собираются искать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Ученые собираются заняться поисками тайных комнат в гробнице фараона Тутанхамона. Об этом сообщает портал Seeker.

Для исследования гробницы ученые планируют использовать радары, проникающие почти на 10 м. В конце месяца они опробуют оборудование, а к самому исследованию перейдут к концу года. Это уже третье исследование гробницы за последние два года. Впервые идея о наличии в гробнице Тутанхамона скрытых комнат прозвучала в 2015 году. Тогда при сканировании гробницы археологи обнаружили металлические и органические объекты между стенами – возможно, там и находится тайная комната. Сейчас египетские власти дали разрешение на проведение полного и окончательного исследования гробницы и прилежащей территории.

Ученые предполагают, что в тайной комнате может оказаться гробница царицы Нефертити, скончавшейся на 10 лет раньше. «Кто знает, что может находиться под землей, — говорят исследователи. — Это будет последнее исследование. Мы найдем ответ с вероятностью в 99%».

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