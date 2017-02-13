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Экономика

В России возник дефицит хлебопекарной пшеницы

В России зафиксирован дефицит высококачественной пшеницы, используемой для производства хлеба. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в России» в Совете Федерации.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», — говорится в документе.

Отмечается, что в России наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов. Также сообщается, что дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.

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