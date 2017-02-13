Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

22:07, 13 февраля 2017, ПАИ

В понедельник, 13 февраля, в Пскове состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с представителями Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елену Яковлеву.

В состав представительной делегации комитета вошли Член Союза архитекторов России, академик Российской Академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, вице-президент Союза реставраторов России Наталья Алмазова, зампредседателя комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области Юрий Аврутов, заместитель министра культуры Республики Татарстан Светлана Персова, проректор по научной работе Казанского государственного института культуры Рафаэль Валеев, а также руководитель Центра всемирного наследия и международного сотрудничества института природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачева Надежда Филатова.

Участники встречи обсудили предложения Российского национального комитета ИКОМОС по продвижению псковских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экспертное сообщество выразило мнение, что большие перспективы на продвижение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО имеют музеи-заповедники и ландшафтные зоны Псковской области, однако в первую очередь в перечень объектов должен быть включен один из памятников древнего Пскова. «В этом смысле единогласный восторг вызвал ансамбль Спасо-Мирожского монастыря с Преображенским собором XII века. И именно этот объект определен, как один из приоритетных», — рассказала Елена Яковлева.

В рамках круглого стола с представителями Российского комитета ИКОМОС запланировано натурное обследование 18 объектов действующей номинации «Памятники Древнего Пскова». По результатам осмотра и обсуждения, в котором также примут участие коллеги из Республики Карелии, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, будет принято окончательное решение, сообщила Елена Яковлева.

«Сегодняшняя встреча — это важный и качественный этап в продвижении псковских памятников в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы привлекаем комитет ИКОМОС, который как экспертное сообщество окажет нам содействие и приведет к результату», — резюмировала председатель госкомитета.

Добавим, что номинация «Памятники Древнего Пскова» состоит из трех компонентов: памятники религиозного, оборонного и гражданского зодчества.