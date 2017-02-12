Билл Гейтс зарегистрировался в крупнейшей китайской соцсети

22:27, 13 февраля 2017, ПАИ

Глава Microsoft Билл Гейтс стал участником самой крупной китайской социальной сети WeChat, которая позволяет обмениваться сообщениями, а также фото-, аудио- и видеофайлами. На это обратил внимание Mashable, сообщает Газета.ру.

Он также опубликовал короткое 30-секундное видео, в котором поприветствовал других пользователей WeChat. Гейтс назвал свой аккаунт «персональным блогом» и пообещал делиться в нем историями о людях, которые ему повстречались, и книгах, которые он в данный момент читает. Его первая публикация получила 80 тыс. просмотров и свыше 6 тыс. «лайков».