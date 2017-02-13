Психологи: Чувство благодарности помогает побороть депрессию

22:36, 13 февраля 2017, ПАИ

Чувство благодарности и умение выразить его — хорошее средство от депрессии, заявили американские ученые из Университета Хьюстона. Они провели исследование с участием 352 добровольцев, среди которых были и мужчины, и женщины в возрасте от 18 до 58 лет.

Участники ответили на вопросы анкеты. После этого психологи смогли составить представление о каждом испытуемом, а также выявить ситуации, в которых люди ощущали себя депрессивными или благодарными. Кроме того, добровольцы рассказали, как они справляются со стрессом.

Исследователи выяснили, что чувство благодарности связано с когнитивной переоценкой — способностью взять сложную ситуацию и превратить ее в нечто более позитивное, передает The Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что привычка выражать благодарность является эффективным тонизирующим средством. Помимо всего прочего, это действие позволяет почувствовать себя вовлеченным в общение и социум в целом.

Ранее сообщалось, что в борьбе с депрессией хорошо помогает любовь. К тому же правильная осанка улучшает настроение.