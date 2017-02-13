Эксперты: Мир вступил в самое беспокойное время с 1945 года

22:48, 13 февраля 2017, ПАИ

«Геополитическая рецессия» — так можно охарактеризовать состояние международных отношений в настоящее время. К такому выводу пришли эксперты Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в докладе под названием «Пост-правда, пост-Запад, пост-порядок?», посвященном вопросам глобализации, мировой безопасности и стабильности, пишет Росбалт.

Феномен «пост-правды» (приоритет эмоций над правдой при восприятии новостной картины — ред.) привел к тому, что западное общество все больше замыкается в себе, предпочитая решать собственные проблемы, говорится в документе. «Вероятно, положение в вопросах международной безопасности, которое мы имеем на сегодняшний день, является самым неспокойным за все время с конца Второй мировой войны», — приводятся в тексте слова председателя конференции Вольфганга Ишингера.

Упоминая победу на выборах в США​ Дональда Трампа, Ишингер отмечает, что становится популярна «односторонняя и даже националистическая политика». При этом период после окончания «холодной войны» является лишь «либеральным междуцарствием» перед возвращением национализма.

По словам авторов доклада, нынешнее состояние мировых отношений можно назвать «геополитической рецессией». Запад отказывается от роли движущей силы человечества, что готовит почву для формирования «пост-западного» мира, и знаменует радикальный отход от сформированного после 1945 года миропорядка, то есть, «пост-порядок».

Ослабление западных демократий и международных организаций тесно связано с усилением «нелиберальных сил», которые «сами извлекли пользу от глобализации, но все же протестуют против некоторых элементов миропорядка», подчеркивают эксперты. По их мнению, Запад проявляет слабость за слабостью. «Пока западные чиновники годами повторяют, что у сирийского кризиса нет военного решения, Россия, Турция и их союзники продвигают подобное решение — причем, не без успеха». В итоге, за шесть лет войны мировое сообщество «ни на шаг не приблизилось» к политическому решению конфликта, на которое согласились бы все его участники.

Документ является третьим докладом Мюнхенской конференции по безопасности с 2015 года. Эта конференция проводится с 1962 года при финансовой поддержке правительства ФРГ. В этом году она состоится 17—19 февраля.