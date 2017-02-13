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Экономика

Россия из-за АЧС вводит дополнительные требования к ввозу продукции из Белоруссии

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала о дополнительных требованиях при ввозе из Белоруссии продукции из-за африканской чумы свиней (АЧС). «Ввозимая из Белоруссии продукция должна сопровождаться разрешением на ввоз, которое будет выдаваться на белорусскую продукцию, несущую риск распространения АЧС»,— приводит «РИА Новости» слова Мелано.

Ранее Россельхознадзор отменил запланированную на февраль инспекцию предприятий в Белоруссии из-за опасений провокаций.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству».

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