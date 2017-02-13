В день рождения Гейченко в Петергофе откроют выставку «Святые Пушкинские Горы»

00:42, 14 февраля 2017, ПАИ

14 февраля, в день рождения первого послевоенного директора и хранителя музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Семёна Гейченко, в Петергофе откроют выставку «Святые Пушкинские Горы».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция развёрнута Центральной районной библиотеке имени Семёна Гейченко. Она начнёт свою работу в рамках районного фестиваля «General Fest» (традиция таким образом вспоминать знаменитого уроженца и почётного жителя Петергофа была заложена в прошлом году), а закроется для посетителей 7 апреля.

Выставка из собрания Пушкинского заповедника включает в себя 50 фотографий, выполненных в Святогорье в разные годы — от пересъёмок с открыток конца XIX столетия до наших дней. Большой её блок — фотодокументы Государственной чрезвычайной комиссии, расследовавшей злодеяния фашистских захватчиков на оккупированных территориях и другие снимки, запечатлевшие разрушенный заповедник, который первому его послевоенному директору Гейченко только предстояло поднять из руин.

Напомним, что день рождения С.С. Гейченко в его родном «Михайловском» отметят традиционными Февральскими музейными чтениями его имени. В нынешнем году их будут проводить уже в двадцатый раз.