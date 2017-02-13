За сутки в Псковской области произошли 26 преступлений

08:20, 14 февраля 2017, ПАИ

13 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 26 преступлений, в том числе угон, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в органы внутренних дел региона за прошедшие сутки поступили 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 16 - по городу Пскову.

Также вчера сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 434 нарушения Правил дорожного движения.

