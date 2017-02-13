0
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
Еще новости
Экономика

Малому и среднему бизнесу станет проще брать кредиты

Малому и среднему бизнесу (МСБ) станет проще брать кредиты, поскольку Банк России смягчит требования к обслуживающим банкам. Об этом заявил зампред Центробанка Василий Поздышев, пишет газета «Известия».

«С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска. Будет новый критерий дробности — 0,5% от капитала банка, — сообщил зампред ЦБ.

Критерий дробности нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска. Высокое значение дает право на выдачу большего кредита. Сейчас он составляет 0,2% от капитала банка – это максимальная сумма, которую кредитная организация может кредитовать малому или среднему предприятию.

Еще одна мера поддержки – разрешение банкам увеличить максимальную сумму кредита МСБ с 50 до 60 млн рублей.

Эти меры, как ожидается, помогут выправить ситуацию с кредитованием небольших предприятий, которая ухудшается с каждым годом. Так, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ снизился на 11%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 13
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 17
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6

Идет загрузка...