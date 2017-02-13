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Экономика

В Минстрое прогнозируют рекордное снижение ипотечной ставки

В 2017 году в России ипотечная ставка может снизиться до рекордного за всю историю уровня и составить 9,7–9,8%, несмотря на окончание правительственной программы по субсидированию ипотеки. Такой прогноз дал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, пишет газета «Известия».

Замминистра отметил, что не видит причин для роста рыночной ставки без господдержки в Минстрое. По его словам, в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу года ожидается и снижение ставки по ипотечным кредитам. «Возможно, ставка достигнет однозначного числа», — заявил Н. Стасишин.

Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%, но никогда не снижалась в среднем по рынку до однозначного числа. При развитии отрасли к 2007 году она составляла 12%, затем, в кризис 2008 года снова продемонстрировала рост.

Эксперты отрасли согласны с мнением замминистра о грядущем снижении ставки. Так, Сбербанк отмечает, что пока не могут давать оценок, так как это окажет влияние на рынок, однако уже в данный момент фиксируется снижение относительно уровня при господдержке.

В ВТБ не ждут серьезных корректировок ценовых параметров в обозримой перспективе. «Если говорить о базовых ставках по ипотеке в этом году, то возможно незначительное изменение в сторону снижения в течение года», — сказал руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц.

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