День дарения книг отмечается сегодня в мире

08:48, 14 февраля 2017, ПАИ

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, пишет сalend.ru.

Ежегодно, начиная с 2012-го, 14 февраля отмечается День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что инициатива его установления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который поинтересовался однажды - почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению нового праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребёнка, инициативу и активную позицию его матери подхватили миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве международного дня.

