Жителю Плюсского района грозит год исправительных работ за незаконное получение пособия

09:33, 14 февраля 2017, ПАИ

В Плюсском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при получении пособия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 38-летний житель района с февраля по апрель 2016 года незаконно получил денежные средства в виде пособия по безработице и стипендии в сумме более 15 тыс. рублей, не представив в Центр занятости населения Плюсского района информацию о получении дохода по гражданско-правовым договорам, заключенным с муниципальным предприятием.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.