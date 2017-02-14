Зампрокурора примет граждан в Опочецком районе
В марте заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Встреча с гражданами пройдет в прокуратуре района, расположенной по адресу: город Опочка, улица Калинина, 15.
Чтобы попасть на прием к заместителю прокурора области в срок до 1 марта необходимо обратиться к прокурору Опочецкого района Роману Хотченкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.