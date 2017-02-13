0
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
19:44
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:14
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
15:35
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
12:08
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
11:40
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
19:42
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Спорт

18 февраля в Пскове откроются областная Спартакиада и первенство по самбо

18 февраля в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района пройдут девятая областная Спартакиада и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения и юношей и девушек 2003-2004 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в состязаниях примут участие самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа, Гдова, Дно, Пушкинских Гор, Невеля, Псковского района, Великолукского района и других районов Псковской области. Соревнования являются отборочными к первенству Северо-Западного федерального округа, которое пройдет 31 марта - 3 апреля в Вологде.

Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2017
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
13 февраля 2017
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
13 февраля 2017
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
13 февраля 2017
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие 2
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
13 февраля 2017
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак
12 февраля 2017
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак 2

Идет загрузка...