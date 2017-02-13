18 февраля в Пскове откроются областная Спартакиада и первенство по самбо

10:53, 14 февраля 2017, ПАИ

18 февраля в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района пройдут девятая областная Спартакиада и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения и юношей и девушек 2003-2004 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в состязаниях примут участие самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа, Гдова, Дно, Пушкинских Гор, Невеля, Псковского района, Великолукского района и других районов Псковской области. Соревнования являются отборочными к первенству Северо-Западного федерального округа, которое пройдет 31 марта - 3 апреля в Вологде.

Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.