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Общество

Локнянское сельхозпредприятие нарушило правила при выработке молока и получило штраф

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гоголево», расположенном в одноименной деревне Локнянского района, специалисты выявили нарушения ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В частности, в хозяйстве не проводился контроль за качеством кормов, корма не исследовали на питательность; при входе в производственные помещения (моечную, молочную) не были оборудованы дезинфекционные кюветы.

«Таким образом, СПК «Гоголево» осуществляло деятельность по производству цельномолочной продукции (молоко сырое коровье) с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создать угрозу здоровью человека и животных, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных», - сказали в ведомстве.

При этом юридическое лицо имело возможность для соблюдения требований ветеринарного законодательства, но не приняло все зависящие от него меры по его соблюдению.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении председателя СПК «Гоголево», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ, и наложен штраф.

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