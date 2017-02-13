В Псковской области мужчина изнасиловал дочь сожительницы
В Псковской области мужчина изнасиловал дочь сожительницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.131 УК РФ (изнасилование).
В ночь на 11 февраля предполагаемый злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью сожительницы по месту жительства, изнасиловал девочку.
Мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с полицейскими проводят работу по сбору доказательств.