Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу

11:06, 14 февраля 2017, ПАИ

В Нидерландах можно приобрести первый в мире серийный летающий автомобиль. Об этом сообщает портал Autocar.co

Модель под названием PAL-V Libertу обойдется в сумму от 499 тысяч евро. Автомобиль будет выпущен тиражом в 90 экземпляров, а первые экземпляры клиенты получат не раньше 2018 года.

PAL-V Libertу оснащается двумя двигателями. Один служит для езды по дорогам, а другой - для полетов. По словам производителя, автомобиль превращается в летающий за пару минут. При этом без дозаправки он может пролететь не более 500 километров.

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