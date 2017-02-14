«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области

10:37, 14 февраля 2017, ПАИ

«Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в Псковской области начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в более чем 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

Ключевые функции «Кнопки жизни»:

Экстренная помощь: прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов;

Мониторинг: определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении;

Личный кабинет, мобильное приложение: контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров;

Вся Россия: услуга действует в любой точке страны.

«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах «Ростелекома» появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», – отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

В Филиале в Новгородской и Псковской областях устройство «Кнопка жизни» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», расположенных по адресам:

• Псков, ул. Некрасова, д.17;

• Великие Луки, ул. Зверева, д. 39.

«Активируя «Кнопку жизни», ее владелец получает необходимую экстренную помощь в зависимости от сложившейся ситуации — оператор определяет точные координаты пользователя и причину вызова, а затем направляет к нему скорую помощь, или МЧС, или представителей других служб»,— отметил Руководитель региональных продаж и обслуживания ООО «Ростелеком – Розничные системы» Андрей Никифоров.