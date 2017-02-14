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Общество

В Дедовичах состоялась акция «День здорового образа жизни»

В Дедовичах состоялась акция «День здорового образа жизни». В местной средней общеобразовательной школе № 1 занятия организовали специалисты Управления по контролю  за  оборотом  наркотиков УМВД России по Псковской области и ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В комплексе мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди  молодежи, приняли участие ребята из 8-11 классов.

Заместитель начальника отдела УКОН  УМВД России по Псковской области Ольга  Мирвалиева  в своем выступлении  рассказала  о последствиях употребления психоактивных веществ, о предусмотренной законодательством  уголовной и административной ответственности.

«Подростковый возраст не случайно называют трудным. Во многом причины столь резких перемен характера связаны с физиологическими и психологическими изменениями, которые претерпевает организм несовершеннолетнего. Знакомство с пагубными привычками в этот период особенно опасно. Именно поэтому подросткам  нужно помогать правильно оценивать происходящее и направлять их энергию на положительные действия. Марина Заходнова  в форме беседы-диалога общалась со слушателями  по проблеме охраны здоровья подростков. Она очень профессионально, корректно преподнесла эту тему, сумев заинтересовать аудиторию», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Для педагогов, представителей отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства, управления образования Дедовичского района  состоялся также обучающий семинар по профилактике употребления психоактивных веществ и предупреждению  проявлений насилия в образовательной среде.

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