В Дедовичах состоялась акция «День здорового образа жизни»

11:22, 14 февраля 2017, ПАИ

В Дедовичах состоялась акция «День здорового образа жизни». В местной средней общеобразовательной школе № 1 занятия организовали специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В комплексе мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди молодежи, приняли участие ребята из 8-11 классов.

Заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева в своем выступлении рассказала о последствиях употребления психоактивных веществ, о предусмотренной законодательством уголовной и административной ответственности.

«Подростковый возраст не случайно называют трудным. Во многом причины столь резких перемен характера связаны с физиологическими и психологическими изменениями, которые претерпевает организм несовершеннолетнего. Знакомство с пагубными привычками в этот период особенно опасно. Именно поэтому подросткам нужно помогать правильно оценивать происходящее и направлять их энергию на положительные действия. Марина Заходнова в форме беседы-диалога общалась со слушателями по проблеме охраны здоровья подростков. Она очень профессионально, корректно преподнесла эту тему, сумев заинтересовать аудиторию», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Для педагогов, представителей отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства, управления образования Дедовичского района состоялся также обучающий семинар по профилактике употребления психоактивных веществ и предупреждению проявлений насилия в образовательной среде.