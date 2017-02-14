В Порховском районе повторно задержан нетрезвый водитель

10:08, 14 февраля 2017, ПАИ

В Порховском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Симонцово Порховского района на автомашине ВАЗ двигался 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.