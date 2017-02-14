Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей

10:06, 14 февраля 2017, ПАИ

«Псковская область велика не столько своей самобытной природой и богатой историей, сколько своими жителями», - сказал член жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016», прокурор региона Сергей Белов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мне кажется, сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей, чей высокий профессионализм и личное мужество сочетается с неформальным подходом к работе и является примером истинного служения обществу, пропагандирует приоритет общечеловеческих ценностей», - заявил он. Сергей Белов подчеркнул, что именно такие люди «двигают мир вперед, меняют его к лучшему».

Напомним, что 13 февраля на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за финалистов премии. Теперь предстоит вынести своё решение членам жюри, в состав которого вошли 12 человек. Голос каждого из них равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

В этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации в каждой номинации определились тройки лидеров, которые вышли во второй тур.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.