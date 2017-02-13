0
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
Еще новости
Экономика

В финучреждениях Пскова обнаружили три поддельные купюры

В финансовых учреждениях Пскова обнаружили две поддельные  пятитысячные  купюры, а также  одну  пятисотрублевую. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, по данным фактам проводится расследование.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность, - отметили в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 13
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 17
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6

Идет загрузка...