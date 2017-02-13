В финучреждениях Пскова обнаружили три поддельные купюры

10:27, 14 февраля 2017, ПАИ

В финансовых учреждениях Пскова обнаружили две поддельные пятитысячные купюры, а также одну пятисотрублевую. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, по данным фактам проводится расследование.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, - отметили в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».