22 февраля в Псковском музее будет сокращённый рабочий день

11:55, 14 февраля 2017, ПАИ

22 февраля, накануне праздничного дня, в Пскове все экспозиции в Поганкиных палатах, картинная галерея, главное здание музея, фондохранилище, Приказная палата и Мирожский монастырь будут работать с 11:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

23-26 февраля все экспозиции в Поганкиных палатах, картинная галерея, главное здание музея, Приказная палата и Мирожский монастырь будут работать с 11:00 до 18:00.

26 февраля фондохранилище будет работать по предварительным заявкам.