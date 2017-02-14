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Общество

22 февраля в Псковском музее будет сокращённый рабочий день

22 февраля, накануне праздничного дня, в Пскове все экспозиции в Поганкиных палатах, картинная галерея, главное здание музея, фондохранилище, Приказная палата и Мирожский монастырь будут работать с 11:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

23-26 февраля все экспозиции в Поганкиных палатах, картинная галерея, главное здание музея, Приказная палата и Мирожский монастырь будут работать с 11:00 до 18:00.

26 февраля фондохранилище будет работать по предварительным заявкам.

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