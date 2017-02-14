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Общество

В четырёх порховских школах прокуратура не нашла нужных документов для организации перевозки детей

Сотрудники прокуратуры Порховского района провели проверку исполнения требований законодательства при осуществлении перевозок организованных групп детей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также образовательными учреждениями, и выявили нарушения в ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат», МБОУ «СОШ № 1 Порхова», МБОУ «СОШ № 3 Порхова», МБОУ «Славковская СОШ».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Так, было установлено, что в МБОУ «СОШ № 1 Порхова» в качестве локального нормативного акта, регламентирующего перевозки организованных групп детей, осуществляемых данной школой, является «Положение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Порхова» об обеспечении безопасности перевозок организованных групп детей», которое принято советом школы 17 сентября 2010 года. Однако, данное Положение имеет противоречия с действующим законодательством и имеет ссылки на утратившее силу законодательство.

Аналогичные нарушения допущены МБОУ «СОШ № 3 Порхова» и МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа». В ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» нормативные акты, регламентирующие перевозки организованных групп детей вообще отсутствуют.

Кроме того, в указанных образовательных учреждениях установлено отсутствие требуемых законодательством документов о перевозках организованных групп детей, нарушение сроков их хранения.

С целью устранения, выявленных в ходе проверки нарушений законодательства и недопущения подобных нарушений впредь, прокуратурой района в указанные образовательные учреждения были направлены акты прокурорского реагирования в виде протестов и представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

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