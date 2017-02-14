Власти Порхова обязали организовать безопасное дорожное движение на площади Красной Армии

13:49, 14 февраля 2017, ПАИ

По требованию прокурора Порховского района на администрацию Порхова возложена обязанность по разработке проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения на площади Красной Армии в городе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного заседания было установлено, что в Порхове отсутствует проект организации дорожного движения на площади Красной Армии, что нарушает права неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

На площади Красной Армии зарегистрировали 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них 2 наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб, а второй пострадал, и столкновение автомобиля с мотоциклом. Кроме того, там случились 10 ДТП й с причинением материального ущерба.

Площадь является связующей для 5 улиц, 2 переулков и 1 проспекта, что обеспечивает загруженность данной территории автотранспортом, включая транзитный транспорт.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.