0
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
11:11
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
10:37
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
10:06
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
Еще новости
Общество

Власти Порхова обязали организовать безопасное дорожное движение на площади Красной Армии

По требованию прокурора Порховского района на администрацию Порхова возложена обязанность по разработке проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения на площади Красной Армии в городе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного заседания было установлено, что в Порхове отсутствует проект организации дорожного движения на площади Красной Армии, что нарушает права неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

На площади Красной Армии зарегистрировали 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них 2 наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб, а второй пострадал, и столкновение автомобиля с мотоциклом. Кроме того, там случились 10 ДТП й с причинением материального ущерба.

Площадь является связующей для 5 улиц, 2 переулков и 1 проспекта, что обеспечивает загруженность данной территории автотранспортом, включая транзитный транспорт.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
14 февраля 2017
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
Трифон-мышегон наступил по народному календарю
14 февраля 2017
Трифон-мышегон наступил по народному календарю

Идет загрузка...