Власти Порхова обязали организовать безопасное дорожное движение на площади Красной Армии
По требованию прокурора Порховского района на администрацию Порхова возложена обязанность по разработке проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения на площади Красной Армии в городе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В ходе судебного заседания было установлено, что в Порхове отсутствует проект организации дорожного движения на площади Красной Армии, что нарушает права неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
На площади Красной Армии зарегистрировали 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них 2 наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб, а второй пострадал, и столкновение автомобиля с мотоциклом. Кроме того, там случились 10 ДТП й с причинением материального ущерба.
Площадь является связующей для 5 улиц, 2 переулков и 1 проспекта, что обеспечивает загруженность данной территории автотранспортом, включая транзитный транспорт.
Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.