Псковичей приглашают на Сретенский бал

12:13, 14 февраля 2017, ПАИ

19 февраля с 18:00 до 20:00 в Городском культурном центре состоится Сретенский молодежный бал, приуроченный к православному празднику Сретения Господня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Его организаторами являются Псковский городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры им. Н. А. Римского - Корсакова при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Танцевать на балу торжественный вальс и романтичный менуэт, кадриль и польку будут около 20 пар, молодые люди готовились к этому заранее, разучивая танцы на специальных занятиях. Аккомпанировать будет музыкальный сикстет Ильи Кричевского. Во время перерыва участникам бала будут предложены литературный и игровой салоны, фотосессия, они смогут показать свои таланты в пении и декламировании стихов. Затем для танцев с участниками бала будут приглашены все гости.

Вход свободный, организаторами предлагается дресс-код: для девушек платья ниже колена, причёска не должна закрывать шею; для юношей - тёмные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.