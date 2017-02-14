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Общество

Псковичей приглашают на Сретенский бал

19 февраля с 18:00 до 20:00 в Городском культурном центре состоится Сретенский молодежный бал, приуроченный к православному празднику Сретения Господня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Его организаторами являются Псковский городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры им. Н. А. Римского - Корсакова при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Танцевать на балу торжественный вальс и романтичный менуэт, кадриль и польку будут около 20 пар, молодые люди готовились к этому заранее, разучивая танцы на специальных занятиях. Аккомпанировать будет музыкальный сикстет Ильи Кричевского. Во время перерыва участникам бала будут предложены литературный и игровой салоны, фотосессия, они смогут показать свои таланты в пении и декламировании стихов. Затем  для танцев с участниками бала будут приглашены все гости.

Вход свободный, организаторами предлагается дресс-код: для девушек платья ниже колена, причёска не должна закрывать шею; для юношей - тёмные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.

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