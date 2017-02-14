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Общество

Житель Порхова обезобразил ножом лицо посетителя кафе

22 января ночью в одном из кафе Порхова в ходе ссоры мужчина нанес другому несколько ударов ножом по лицу и телу. Пострадавший получил множественные резаные раны спины и туловища, а также лба и щеки, повлекшие неизгладимое обезображевание лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное  причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

 Подозреваемый задержан, решением Порховского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.  

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