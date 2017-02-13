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Политика

Губернатор Рязанской области подал в отставку

Сегодня, 14 февраля, ещё один российский губернатор, у которого в 2017 году истекает срок полномочий, подал в отставку. Как сообщает «Интерфакс», досрочно оставить свой пост решил глава Рязанской области Олег Ковалёв, который возглавлял регион на протяжении 9 лет. Он пояснил, что решил не участвовать в новых выборах губернатора в сентябре.

«Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора», - заявил Ковалев на заседании областного правительства

Напомним, Ковалев стал 4-м российским губернатором, подавшим в отставку за последние две недели. Ранее в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

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