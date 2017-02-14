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Общество

Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости

Псковская область заняла 60-е место из 85 в рейтинге влюблённости, сообщается в исследовании компании Digital Society Laboratory. В качестве исходных данных брались посты и статусы из социальной сети «ВКонтакте», всего были проанализированы около 111 млн профилей. В результате влюблённых псковичей оказалось лишь 2,9%.

Самыми любвеобильными стали жители Республики Тывы. Там насчитывается 4,7% влюбленных пользователей «ВКонтакте». Далее следуют Республика Алтай и Еврейская автономная область с результатом 4,4%. Меньше всего влюбленных в Санкт-Петербурге, Дагестане и Новгородской области. 

Исследователи отмечают, что результаты не вполне объективны, так как большинство предпочитает в соцсетях скрывать свои «пароли и явки». Не указывают свой статус примерно  70% пользователей.

Среди тех, кому скрывать нечего, статус «не женат/не замужем» имеют 10,1%. В активном поиске — 6,7%. Влюбленными себя называют всего 3% пользователей.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Его история датируется примерно 269 годом. В то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.  Тогда нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Это был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni).

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