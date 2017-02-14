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Общество

В Новоржеве не допустили обрушения кровли Дома детского творчества

В Новоржеве частично обновлена кровля Дома детского творчества. Как пишет газета «Земля новоржевская», работы продолжались с декабря прошлого года по февраль 2017-го.

Фото с smi60.ru

«Вопрос о ремонте крыши остро стоял на повестке дня несколько лет. Промедление могло привести к обрушению кровли и повреждению потолочных перекрытий», - отмечает издание.

«В качестве подрядчика выступил ИП Соколов, – рассказал глава района Михаил Пашков. – Первая очередь работ завершена и проведена с хорошим качеством. Работы были начаты сразу, как только появилась ясность с финансированием объекта. И это очень своевременно, так как ситуация была критической, особенно учитывая последние снегопады. Угроза обрушения крыши была реальной. Для устройства новой кровли использован современный материал ондулин в стиле металлопрофиля. Администрация района предпринимает меры для выделения средств на продолжение ремонта в текущем году».

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