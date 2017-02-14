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Общество

В 2016 году в Псковской области произошли 30 несчастных случаев на производстве

В 2016 году в Псковской области произошли 30 несчастных случаев на производстве, 8 из них  - с летальным исходом.  16 несчастных случаев относятся к категории тяжких, 6 – были групповыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Государственной инспекции труда.

Всего инспекторы ГИТ провели 43 расследования несчастных случаев, 7 - не были связаны с производством, пострадали 35 человек.

Смертельные несчастные случаи произошли из-за конструктивных недостатков механизмов, оборудования, нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительной организации производства работ, непроведения обучения и проверки знаний по охране труда, нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Причинами тяжелых и групповых несчастных случаев стали нарушение правил дорожного движения, неприменение работником средств индивидуальной защиты, допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, не обеспечение режима труда и отдыха работника, нарушение работником инструкции по охране труда, внезапное ухудшение состояния здоровья во время исполнения трудовой функции, непредсказуемые действия животного, отравление жидким стеклом.

В инспекции труда добавили, что один человек погиб на производстве  в результате падения с высоты, кроме того, за год произошли 5 групповых транспортных происшествий. Также работники получали травмы в связи с физическими перегрузками и перенапряжением, падениями на ровной поверхности, воздействием движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, в результате контакта с животными, растениями, в результате противоправных действий других лиц,  во время служебных поездок на общественном транспорте.

В 2016 году при проведении надзорных мероприятий специалисты инспекции труда выявили  40 нарушений по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, что свидетельствует о недостаточных знаниях процедуры расследования несчастных случаев на производстве у специалистов, входящих в состав комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве.

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