Депутат гордумы Елена Полонская представляет Псковскую область на съезде Национальной родительской ассоциации

13:19, 14 февраля 2017, ПАИ

13 февраля в Москве начал работу очередной Съезд Общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Псковскую область на заседании представляет председатель Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская.

Как сообщила Псковскому агентству информации парламентарий, в рамках работы съезда пройдут встречи с Министрами образования и науки РФ, здравоохранения РФ, труда и социальной защиты РФ, культуры РФ, также состоятся дискуссионные площадки на темы «Судьба и перспектива единого закона в поддержку семей с детьми», «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный учитель?», «Современная модель родительского просвещения».

Съезд продолжит свою работу до 16 февраля. На нем подведут итоги работы Национальной родительской ассоциации в 2015 – 2016 годах и определят стратегию развития на 2017 -2018 годы.

Напомним, что в состав Координационного совета Общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки и защиты семейных ценностей» входят такие лица как председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, член Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Алексей Гусев, главный нарколог РФ Евгений Брюн, известная телеведущая Ангелина Вовк, известная певица Валерия и многие другие представители власти, известные деятели культуры, науки, образования.