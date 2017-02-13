Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос

16:24, 14 февраля 2017, ПАИ

Вице-губернатор Александр Кузнецов в администрации Псковской области курирует вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и транспортом. Эти сферы традиционно волнуют каждого. А в последнее время еще и стали источником множества бурно обсуждавшихся в регионе информационных поводов. В интервью Псковскому агентству информации г-н Кузнецов рассказал, с чем были связаны проверки в «Псковавиа», когда закроется псковская свалка и каковы перспективы «информатизации» пассажирских автобусов в областном центре.

«Авиакомпания летает дальше, и никаких причин для приостановки деятельности нет»

- С чем были связаны ограничения на полеты «Псковавиа»?

- В сентябре самолет авиакомпании при посадке в домашнем аэропорту в неблагоприятных погодных условиях выехал за пределы воздушно-посадочной полосы. После этого была запущена стандартная процедура: внеплановая проверка Росавиации. В ее ходе не только выяснялись причины инцидента, но и полностью проверялась деятельность авиакомпании.

В результате был выявлен ряд нарушений: к счастью, не технического, а, что называется, «бумажного» характера. Было выписано предписание, определены сроки по устранению замечаний, и авиакомпания «Псковавиа» в обозначенные сроки эти замечания устранила. После этого была проведена уже плановая проверка Росавиации, которая подтвердила, что все замечания в полном объеме устранены. По ее итогам был выдан документ за подписью ответственных лиц о том, что предприятие дальше может выполнять свою летную деятельность и является годным к осуществлению данного вида деятельности: свидетельство эксплуатанта продлено.

- На какой срок оно продлено?

- Оно бессрочное, есть просто периоды прохождения очередной аттестации. То есть эта ситуация у нас ушла в прошлое, авиакомпания летает дальше, и никаких причин для приостановки деятельности на сегодня не существует.

- Пакет акций «Псковавиа» внесен в план приватизации государственного имущества на 2017 год. У областных властей есть реальное намерение продать авиакомпанию?

- У нас сегодня есть реальные намерения по поиску инвесторов для «Псковавиа». Потому что тот авиационный парк, который есть у авиакомпании, он, с точки зрения экономики, конечно, тянет компанию вниз. Кроме того, необходимо увеличение взлетно-посадочной полосы: это тоже один из факторов разрешения экономических сложностей, с которыми сталкивается авиакомпания.

Увеличив протяженность ВПП до 2520 метров и пройдя соответствующую сертификацию, наш аэропортовый комплекс сможет принимать суда любого типа: и «боинги», и «эйрбасы». Следовательно, и география полетов может резко увеличиться и привлекательность нашего аэропортового комплекса возрастет, потому что мы сможем стать запасным аэродромом для многих близлежащих аэропортов, в том числе для Риги и Пулково.

Так что нашей первоочередной задачей является привлечение инвестора. Это все, что могу пока сказать по этому поводу.

- В любом случае, пока авиакомпания на 100% принадлежит Псковской области, какие планы стоят перед ней на ближайший год? В прошлом году была предпринята первая попытка организовать рейсы в Крым. Этим летом работа в данном направлении будет продолжена?

- Когда в прошлом году мы запускали пилотный проект по полетам в Крым, у нас была долгая дискуссия по этому поводу. Потому что, опять же возвращаясь к нашему авиапарку, мы понимаем, что нам ни на чем не долететь до моря. На АН-26 или АН-24 - на это требуется не менее 8 часов полета и как минимум одна посадка для дозаправки.

Нами был проведен мониторинг авиакомпаний, которые могли бы являться партнерами в этом проекте. И, скажу откровенно, нам приходилось просто уговаривать авиакомпании рассмотреть возможность организации полетов по маршруту Псков - Симферополь.

Прошел год, и могу сказать, что сегодня летать по этому направлению хотят уже порядка пяти авиакомпаний. Они просто сами приходят к нам и заявляют о своей готовности работать. Потому что в прошлом году последние рейсы из Пскова в Крым у нас были с загрузкой 99-100%: они полностью окупались. Рейсом пользовались не только псковичи, но и жители Мурманска, Архангельска, Новгорода, Ленинградской области. Даже граждане сопредельных государств. Мы обеспечили загрузку, которая уже сегодня интересна авиакомпаниям. Стало ясно, что как минимум 1-2 рейса в неделю можно делать.

В этом году авиакомпании предлагают открыть еще одно направление полетов – в Анапу. Может быть, будут еще какие-нибудь предложения: Сочи, например. Надеюсь, что мы переговоры закончим эти в течение месяца-полутора.

Правда, есть один фактор, который нам приходится учитывать: как я уже говорил, нам необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу, и для того, чтобы довести ее до нормативного состояния и пройти сертификацию, ее нужно отремонтировать в летний период.

Мы на протяжении трех лет добивались от Министерства обороны РФ, - так как сама полоса принадлежит военным, - финансирования на эти цели, наконец-то, это финансирование получили, а теперь, с одной стороны, вроде бы и рады, что полоса будет полностью приведена в соответствие современным стандартам, а с другой стороны, это станет ограничивающим фактором. Потому что на какой-то период этим летом нам придется полностью приостановить полеты из псковского аэропорта.

Сейчас мы ведем жесткую дискуссию с Минобороны и с Росавиацией по поводу того, какой это будет период, и обязательно объявим о нем заранее, чтобы жители региона могли строить свои планы на отпуск.

- Несколько лет назад озвучивалась идея создания в СЗФО межрегиональной авиакомпании с опорой на «Псковавиа». В нынешних условиях она отложена на неопределенное будущее или еще актуальна?

- Учитывая географию полетов «Псковавиа», она уже сегодня является межрегиональной компанией. В прошлом году у нас было 17 регулярных рейсов. Причем часть из них субсидировалась Росавиацией, а часть - самими субъектами. Вопрос сейчас упирается только в наш авиационный парк. Мы имеем большой опыт, колоссальный объем уже обкатанных рейсов. И, конечно, не хотелось бы отдавать это поле деятельности конкурентам. Надо развивать свою авиакомпанию, и мы обязательно будем это делать.

«В остальных муниципалитетах, кроме Пскова, такого пожара не было и нет»

- Самая горячая тема начала года – это платежи за ОДН. Почему острее всего проблема оказалась в областном центре?

- Проблема возникла, в принципе, по всей области. Но в Пскове она высветилась раньше всего, потому что здесь система расчетов выстроена на должном уровне, квитанции людям выписываются вовремя. Ну и понятно, что в столице региона проживает больше всего жителей. Так что ситуация дала максимальный негативный эффект именно в Пскове.

- Насколько мне известно, в Великих Луках, по данным на начало февраля, квитанции с платежами за ОДН еще не рассылали…

- Они очень правильно все сделали. Когда они просчитали вместе с нами последствия, которые могут быть в случае применения этих неадекватных нормативов, то сразу же позвонили и спросили: «Можно мы такие квитанции не будем выставлять, пока не найдем универсальный механизм, чтобы эту ситуацию снивелировать и не шокировать людей суммами в платежках?»

Надо еще учитывать, что в Великих Луках есть единый расчетный муниципальный центр, который доставляет квитанции и печатает их практически для всех многоквартирных домов. А в Пскове многие управляющие компании сами рассчитывают платежи для населения, муниципальный расчетный центр охватывает всего 25% населения города. Поэтому в Пскове каждый, что называется, сам себе хозяин, и получилась такая ситуация, когда кто-то раньше эти квитанции выпустил, кто-то позже.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые управляющие компании в Пскове тоже не стали спешить: увидев получающиеся цифры, они сразу сказали: «Давайте мы немножко подождем, подумаем, что можно сделать, а сегодня просто выпишем суммы, которые выставлялись по декабрю».

- Где-то еще есть похожая ситуация?

- Я могу сказать, что кроме города Пскова, в остальных муниципалитетах нигде такого пожара не было и нет. У нас на половине территории области работает государственный единый расчетный центр – «Псковские коммунальные системы». По 12 муниципальным образованиям, которые он обслуживает, нет вообще никаких вопросов. Потому что расчетный центр действительно сделал все правильно, применил нормативы так, как рекомендовано Министерством строительства, а там, где у нас явно были какие-то нестыковки, скорректировал ситуацию, и в конечном итоге все-таки платежи были получены адекватные.

По ряду районов несколько другая ситуация: там управляющие компании никогда не выставляли жителям платежки за ОДН. Поэтому есть вопросы не по тому, что платеж увеличился в январе по сравнению с декабрем, а просто в связи с тем, что впервые пришла новая квитанция, где прописаны расходы на общедомовые нужды.

«То, как управляющие компании отнеслись к потребителям, - это «лакмусовая бумажка»

- Что касается псковских управляющих компаний, большая часть которых предпочла с удовольствием выставить явно завышенные счета за ОДН, не вникая в суть дела. С этой вот жадностью и недальновидностью каким-то образом можно бороться?

- То, как в данной ситуации управляющие компании отнеслись к потребителям своих услуг, которых они должны лелеять и на руках носить, - это была некая «лакмусовая бумажка». Наверное, сами псковичи должны сделать некие выводы. Это момент истины – возможность посмотреть, кто как на этом рынке работает, кто как к кому относится.

Мы сейчас дорабатываем правила контроля за управляющими компаниями. А конкретно по ситуации с ОДН будем проводить трехмесячный мониторинг, чтобы посмотреть, насколько управляющие компании нас слышат, насколько они эту ситуацию снивелируют, и вернутся ли у них платежи за общедомовые нужды в разумные рамки.

- Есть ли, на ваш взгляд, какая-то тенденция к укрупнению или объединению управляющих компаний? Будут ли какие-то заметные изменения на этом рынке?

- Действительно, такой стимул, прежде всего с экономической точки зрения, есть. Управлять одним домом крайне сложно, управлять десятком домов еще тяжело, а управлять большим количеством жилого фонда, безусловно, экономически целесообразно и выгодно. Мы будем не то чтобы пропагандировать объединение, но, по крайней мере, обсуждать эту перспективу. Надо, чтобы управляющих компаний, с одной стороны, было достаточно, чтобы составлять здоровую конкуренцию. А с другой стороны – они должны быть достаточно крупными, чтобы для кошельков жителей их работа была как можно менее затратной. Должна быть золотая середина.

В недрах Госдумы и Минстроя сейчас рассматриваются нормативные акты, которые будут обязывать граждан рассчитываться напрямую с поставщиками коммунальных услуг. Для управляющих компаний это будет катастрофа. Ведь не секрет, что ряд управляющих компаний используют деньги населения, которые идут за коммунальные услуги, как оборотные средства.

- Кроме управляющих компаний у нас же есть и другие формы управления домами: ТСЖ, прямое управление. В свое время в соответствии с рекомендациями Фонда содействия реформированию ЖКХ в Псковской области поощрялось создание ТСЖ. А что сейчас?

- Мы на протяжении длительного времени мотивируем собственников жилья брать на себя ответственность и управлять своими домами. Потому что, если даже дом находится в ведении управляющей компании, то значительная часть решений все равно может приниматься на сходах жильцов и требует их одобрения. Но такие формы, как ТСЖ, мы тоже будем поддерживать, в том числе финансово. Будем искать пути для этого.

«Это наш мусор, мы сами должны с ним разбираться»

- Одна из управляющих компаний Пскова на территории своей ответственности организовала раздельный сбор мусора. Понятно, что там особая история: есть связка с компанией, занимающейся сбором и утилизацией отходов в масштабах города. Но, тем не менее: видите ли вы способы мультиплицировать этот опыт, распространить его в масштабах города, области?

- Они, конечно, молодцы: не в теории, а на практике показали, насколько по-другому можно обращаться с мусором. Понятно, что это только первый шаг, но тема в целом очень интересная.

Мы с представителями этой управляющей компании находимся в постоянном диалоге. Я им объясняю: коллеги, вы сделали все красиво, но сегодня должны идти дальше, вводить экономические стимулы для населения, чтобы продолжать эту работу. А они здесь есть.

Ведь если жильцы бросают пластиковые бутылки в специальный контейнер, а не в общий большой мусорный бак, то этот бак медленнее заполняется, его реже надо вывозить. В квитанциях можно так прямо и написать: если бы весь мусор, уважаемые жители дома, был бы в этом баке мусорном, то вам пришлось бы заплатить 200 рублей, а так как вы его рассортировали – то с вас 100 рублей. Уже стимул! Все прозрачно, красиво и понятно.

Далее, из этого мусора делают хорошую продукцию, из пластиковой тары: возьмите, вымостите этой плиткой тротуар и напишите жителям: вот ваш мусор, который вы добросовестно сдали, у вас под ногами!

Все это, конечно, показательный проект грамотного рационального обращения с мусором. Обязательно нужно позиционировать его как самый удачный на территории Псковской области. Ведь практически 100% мусора Пскова проходят полную сортировку на заводе в Котово. Это тоже большой результат. Пусть этот завод допотопный, пусть только 50% мусора отсортировываются, а 50% уходят на полигон, но это уже большой и красивый результат.

Кстати, буквально на прошлой неделе к нам приехал один инвестор из Великих Лук, который сегодня также занимается вывозом и утилизацией мусора. И для меня было большим открытием, что у них там тоже уже работает маленький мусороперерабатывающий завод. Пусть он небольшой, пусть с применением людского труда, но это тоже определенный результат, который можно позиционировать.

Мною создана большая рабочая группа. В нее вошли и неравнодушные жители Карамышевской волости Псковского района, которые очень сильно испугались планов разместить у них полигон ТБО, депутаты областного Собрания, очень много глав районов, заместителей глав. Я поставил перед ними задачу: давайте посмотрим, где теоретически не может быть расположен полигон. Например, территория Псковского района обременена взлетно-посадочной полосой, вокруг которой запретная зона, потому что живущие на полигоне чайки теоретически могут помешать заходу воздушного судна на посадку или взлет. Кроме того, такие зоны есть вокруг рек, озер, лесов, сельхозугодий, населенных пунктов. Обозначаем их все, и у нас останутся пятна, где теоретически могли бы быть размещены полигоны. Я думаю, что таких мест останется не более трех десятков.

Далее, у нас есть 9 действующих полигонов ТБО. И если мы выстраиваем новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, и объем мусора, который будет приходить на полигоны, будет в разы ниже. Следовательно, они могут стать межмуниципальными. Со мной все согласились, и эта тематика за месяц должна быть проработана.

Кроме того, на рабочей группе мы будем заслушивать инвестиционные проекты в этой сфере, которые поступают к нам. А их уже более десяти.

- Ясно, что работа в этом направлении ведется. Но если говорить предельно конкретно: каковы перспективы псковского полигона ТБО, который вот уже много лет как должен быть закрыт по всем нормам?

- Перспективы, можно сказать одним словом, радужные. В этот год, который является в России Годом экологии, мы планируем прекратить эксплуатацию псковского полигона. Вернее не полигона, а, если называть вещи своими именами, свалки. И начать ее рекультивацию. Но понятно, что это будет возможно тогда, когда появится новое место для размещения отходов.

- И куда будет перенаправлен мусор?

- На новый полигон, потому что пока мы еще не прошли точку невозврата в вопросе его строительства: от даты принятия решения до приема первых отходов может пройти не более девяти месяцев. Мы этот проект обсуждали уже со многими инвесторами и, в принципе, любой из них готов в обозримой перспективе этот полигон построить. В крайнем случае, пока новый современный полигон не будет построен, мусор может вывозиться на один из муниципальных полигонов.

Очень плохо, когда политика влезает в вопросы хозяйственной деятельности. Ндо понимать, что это наша общая проблема, наша общая беда. Не надо думать, что кто-то за нас придет и решит мусор отправлять в космос, и его не будет здесь вообще никогда. Или что какой-нибудь полигон на территории Ленинградской области и еще где-то с удовольствием будет принимать наш мусор. Не будет никто этого делать. Это наш мусор, мы его производим с вами, мы с вами должны с ним разбираться, относиться к нему по-другому и в конечном итоге захоранивать уже только то, что действительно не подлежит никакой переработке.

«Это «желтая карточка», после которой могут быть приняты определенные решения»

- Еще один актуальный на сегодняшний день вопрос из сферы вашей компетенции – это работа «Псковпассажиравтотранса», с которым в последнее время связано очень большое количество скандалов. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, как вообще видите дальнейшую судьбу предприятия и его руководителя?

- Начиная со второй части вопроса скажу, что Александр Петрович [Гизбрехт, руководитель предприятия - ПАИ] является тем человеком, который уже сделал много хорошего и доброго для предприятия, как бы не было много негативных моментов. Но всегда будут недовольные. И понятно, те реформы, которые сегодня на предприятии проводятся, многим не нравятся.

- У всех на устах история с «Лэндкрузером». Вызывает вопросы финансовое положение предприятия. И, наконец, люди ощущают, что интервалы между автобусами стали больше…

- Что касается «Лэндкрузера»… Эта история Александра Петровича точно не красит. И его оправдания, что не на чем было ездить, со стороны выглядят как детский лепет. Брать «Лэндкрузер» у себя же в аренду, для того, чтобы на нем кататься: понятно, что совет директоров никогда бы это не пропустил. Поэтому нарушение, что называется, на лицо. И первое, что я попросил руководителя сделать, чтобы ситуацию снивелировать, – это вернуть все деньги, которые он получил от аренды. Это было Александром Петровичем сделано.

Еще раз хочу сказать, что это его не оправдывает и ни в коей мере не красит. Это «желтая карточка», после которой могут быть приняты определенные решения.

Что касается того, что происходит на предприятии с точки зрения экономической составляющей, с точки зрения обновления подвижного состава, действительно, есть и позитивные, и негативные моменты. Сразу взять и сделать предприятие эффективным, сказать, что все, мы не нуждаемся ни в каких субсидиях, ни в каких подсказках, одномоментно нельзя.

Но сегодня существует долгосрочная программа развития предприятия. Делаются шаги по внедрению электронных систем обилечивания. Я с этой темой бился, наверное, года три: сколько курирую транспортную сферу. Наконец-то это свершилось. Это к вопросу о том, что автобусы где-то стали ходить реже, а где-то сбиваются в кучу. Потому что это как раз те вызовы, которые перед нами ставит современная автотранспортная система. Слепили воедино систему ГЛОНАСС, которая у нас стояла во всех автобусах. Закупили программный продукт, и сейчас уже проходит последнюю наладку центр, позволяющий регулировать весь транспортный комплекс, видеть на схеме каждый автобус и в режиме реального времени координировать его работу.

Теперь у нас появилась возможность электронного учета поездок. На основе этих данных будет создано новое тарифное меню для пассажирских перевозок. Я буду настаивать, чтобы оно было достаточно широким. И предполагало различные стимулы для потребителей услуги. Стимулы есть разные. Эту тематику нужно до конца изучать.

- Только что был скандал с ОДН, где при расчете тарифа произошла ошибка, взволновавшая весь Псков. А кто будет рассчитывать новое тарифное меню для «Псковпассажиравтотранса»?

- Понятно, что мы будем учитывать имеющийся опыт. Будем смотреть, где это уже применяется сегодня, где это сделано максимально удобно для потребителей. А с точки зрения именно самих расчетов, подумаем, может, надо будет и привлечь специалистов, которые действительно имеют достаточный опыт. Кроме того, надо будет организовать максимально публичное обсуждение. Мы обязательно найдем площадку для таких дискуссий.

Еще у нас есть идеи по изменению маршрутной сетки. И это не только наша прихоть. Учитывая данные электронной системы, мы четко сможем понимать, куда у нас пассажиры ездят, где у нас пассажир садится, где пассажир выходит из автобуса, и какое количество посадочных мест необходимо на той или иной остановке. Это очень четко будет прослеживаться. А имея систему ГЛОНАСС и понимая, где автобус находится, мы получим четкую и понятную картину.

Нам нужно изучить пассажиропотоки. Ну и учитывать перспективы развития города. К примеру, в микрорайон Борисовичи с новой школой мы хотим пустить автобус уже осенью. Активное жилищное строительство ведется в рамках улиц Юности и Инженерной: там тоже нужен общественный транспорт. Поэтому мы будем предлагать не только новое тарифное меню, но еще и новую транспортную схему. И ее нужно максимально публично обсуждать, чтобы нам самим себе на голом месте не нажить проблем.

Беседовал Максим АНДРЕЕВ