Псковские полицейские привлекли казаков к антинаркотической пропаганде

13:44, 14 февраля 2017, ПАИ

Руководство Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняло участие в казачьем круге общества «Казачья стража». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД.

Представителям псковского казачества рассказали о направлениях работы подразделений полиции по контролю за оборотом наркотиков и предложили осуществлять сотрудничество в вопросах профилактики. Казачьим организациям будут предоставлены необходимые печатные и видеоматериалы, пропагандирующие формирование здоровой общественной среды, основ физического и психологического благополучия несовершеннолетних.

Казачий круг поддержал предложение о дальнейшем развитии взаимодействия с сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области.