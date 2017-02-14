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Общество

Псковские полицейские привлекли казаков к антинаркотической пропаганде

Руководство Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняло участие в казачьем круге  общества «Казачья стража». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД.

Представителям псковского казачества рассказали о направлениях работы подразделений полиции по контролю за оборотом наркотиков и предложили осуществлять сотрудничество в вопросах профилактики. Казачьим организациям будут предоставлены  необходимые печатные и видеоматериалы, пропагандирующие формирование здоровой общественной среды, основ физического и психологического благополучия несовершеннолетних.

Казачий круг поддержал предложение о дальнейшем развитии взаимодействия с сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области.

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