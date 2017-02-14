Псковские полицейские привлекли казаков к антинаркотической пропаганде
Руководство Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняло участие в казачьем круге общества «Казачья стража». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД.
Представителям псковского казачества рассказали о направлениях работы подразделений полиции по контролю за оборотом наркотиков и предложили осуществлять сотрудничество в вопросах профилактики. Казачьим организациям будут предоставлены необходимые печатные и видеоматериалы, пропагандирующие формирование здоровой общественной среды, основ физического и психологического благополучия несовершеннолетних.
Казачий круг поддержал предложение о дальнейшем развитии взаимодействия с сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области.