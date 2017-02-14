Детям псковских правоохранителей и работников госструктур предлагают поучаствовать в конкурсе «Хрустальные звёздочки»

14:02, 14 февраля 2017, ПАИ

В марте в Пскове пройдёт I этап Всероссийского фестиваля-конкурса Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации «Хрустальные звездочки 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, особенность фестиваля-конкурса заключается в том, что его участниками являются дети сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.

Цель «Хрустальных звездочек» - содействие развитию творческой инициативы, реализации художественных способностей и повышение общего культурного уровня детей и подростков.

Участники конкурса выявляются в трех номинациях: «Исполнительское мастерство», «Хореография», «Вокал» в двух возрастных категориях: от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. Проходит фестиваль-конкурс в три этапа.

По результатам проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» победители и все участники награждаются дипломами и призами, а также у них появится шанс попасть в финал и выступить в одном из самых лучших концертных залов России.

Победители региональных этапов, которые в разные годы проводились Управлением Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, неоднократно становились участниками и призерами финальных гала-концертов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки».

Так, в 2013 году на сцене конференц-зала Министерства юстиции Российской Федерации в Москве в гала-концерте под председательством Заслуженных артистов России Иосифа Кобзона и Елены Образцовой выступил юный пскович Михаил Захарьев. Кроме того, победителям и призёрам Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» организовываются поездки во Всероссийские детские центры «Орленок», «Фрегат», «Артек». С благотворительными концертами «Хрустальные звездочки» посещали города России, а также участвовали в Международном фестивале детского творчества в Италии.

Более подробная информация об условиях проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2017» размещена на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в разделе «Об Управлении», подразделах «Иная деятельность, благотворительность» - «Конкурсы, фестивали».

Заявки на участие в региональном конкурсе принимаются до 28 февраля по адресу Псков, улица Текстильная, дом 3, кабинет 408 и 419. Также заявку можно прислать электронной почтой на mail@r60.fssprus.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Пскове 699-065, 699-089. О дате, времени и месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.