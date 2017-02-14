Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь

12:17, 14 февраля 2017, ПАИ

Пять компаний изъявили желание выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь. Об этом в интервью Псковскому агентству информации сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

«Когда в прошлом году мы запускали пилотный проект по полетам в Крым, у нас была долгая дискуссия по этому поводу. Потому что, опять же возвращаясь к нашему авиапарку, мы понимаем, что нам ни на чем не долететь до моря. На АН-26 или АН-24 - на это требуется не менее 8 часов полета и как минимум одна посадка для дозаправки», - рассказал замглавы региона.

В итоге был проведен мониторинг авиакомпаний, которые могли бы выступить партнерами в этом проекте. «И, скажу откровенно, нам приходилось просто уговаривать авиакомпании рассмотреть возможность организации полетов по маршруту Псков — Симферополь», - заметил Александр Кузнецов.

Теперь же работать на этом направлении хотят уже пять компаний. «Они просто сами приходят к нам и заявляют о своей готовности работать. Потому что в прошлом году последние рейсы из Пскова в Крым у нас были с загрузкой 99-100%: они полностью окупались. Рейсом пользовались не только псковичи, но и жители Мурманска, Архангельска, Новгорода, Ленинградской области. Даже граждане сопредельных государств. Мы обеспечили загрузку, которая уже сегодня интересна авиакомпаниям. Стало ясно, что как минимум 1-2 рейса в неделю можно делать», - пояснил вице-губернатор.

Также, по его словам, в этом году авиакомпании предлагают открыть еще одно направление полетов – в Анапу. «Может быть, будут еще какие-нибудь предложения: Сочи, например. Надеюсь, что мы эти переговоры закончим в течение месяца-полутора», - добавил Александр Кузнецов.

При этом он напомнил о необходимости удлинить взлетно-посадочную полосу. А для того, чтобы довести ее до нормативного состояния и пройти сертификацию, по словам заместителя губернатора, полосу нужно отремонтировать в летний период.

«Мы на протяжении трех лет добивались от Министерства обороны РФ, - так как сама полоса принадлежит военным, - финансирования на эти цели, наконец-то, это финансирование получили, а теперь, с одной стороны, вроде бы и рады, что полоса будет полностью приведена в соответствие современным стандартам, а с другой стороны, это станет ограничивающим фактором. Потому что на какой-то период этим летом нам придется полностью приостановить полеты из псковского аэропорта», - сказал Александр Кузнецов. Он сообщил также, что сейчас администрация региона ведет «жесткую дискуссию» с Минобороны и с Росавиацией по поводу того, какой это будет период.